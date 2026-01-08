У оккупантов на Херсонщине массово отказывают катера: командование РФ предполагает саботаж, — "АТЕШ"

По информации партизан, российские военные на Херсонском направлении намеренно портят свои катера. Сообщается, что саботажи происходят, когда техника нужна для выхода в акваторию Днепра.

О вероятном саботаже оккупантов в Херсонской области рассказало 8 января в Telegram партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на агентов среди военнослужащих 92 бригады речных катеров ВС РФ. Российские военнослужащие рассказали партизанам, что командование ВС РФ подозревает собственных подчиненных в умышленной порче техники.

Указанная бригада входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту РФ.

"Интересно, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра. Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам "заснуть", а проводке — "самовозгораться"", — рассказали в "АТЕШ".

По данным партизан, российское командование подозревает экипажи катеров в том, что они ломают собственные борта намеренно, чтобы не стать мишенями для Сил обороны Украины.

"Мы в "АТЕШ" лишь наблюдаем за этим процессом... и иногда подсказываем, где именно техника наиболее "уязвима". То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к "длительному ремонту"", — отметили представители партизанского движения.

Партизаны рассказали о саботаже оккупантов на Херсонщине Фото: скриншот

Ситуация в Херсонской области: что известно

7 января оккупанты во время отражения атаки "дезориентировали" средствами радиоэлектронной борьбы и направили украинский беспилотник на Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область с временно оккупированным Крымом. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении объекта и показал фото последствий.

10 декабря 2025 года партизаны "АТЕШ" сообщали, что российские военные в Херсонской области массово "болеют", чтобы их не перебросили на Покровск.