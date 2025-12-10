Оккупанты на Херсонщине массово "болеют", чтобы их не перебросили на Покровск, — "АТЕШ"

Партизаны рассказывают, что военные ВС РФ в Херсонской области начали массово "болеть" и ложиться в госпитали, чтобы уклониться от участия в боях. Таких "госпитализаций" резко увеличилось на фоне слухов о вероятной переброске на Покровское направление.

О всплеске госпитализаций оккупантов на Херсонском направлении партизанское движение "АТЕШ" сообщило в Telegram-канале 10 декабря. О массовом симулировании болезней на этом участке фронта сообщили агенты из рядов 205-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

По словам партизан, на фоне слухов о переброске подразделений в Покровск Донецкой области такие случаи особенно активизировались, и медицинские части уже фиксируют значительное превышение нормы обращений от российских военнослужащих.

"Солдаты целыми группами отправляются в больницу, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации. Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую, и ищут любые способы уклониться", — рассказали партизаны движения "АТЕШ".

Партизаны сообщают о массовых госпитализациях оккупантов на Херсонском направлении Фото: скриншот

Напомним, 21 ноября партизаны "АТЕШ" рассказывали, что мобилизованные ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском сразу после попадания на поле боя, потому что их отправляют на "мясные" штурмы без какой-либо подготовки.

24 октября агенты "АТЕШ" сообщали, что оккупанты под Покровском формируют штурмовые роты из женщин. После неудачных штурмовых действий им приказывали переодеваться в гражданское и проводить разведку под видом местных.