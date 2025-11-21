"Выживают единицы": мобилизованные ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском, — "Атеш"

Первые мобилизованные в российскую армию солдаты из Луганской области после попадания на Покровское направление сразу дезертируют с поля боя.

Этих мобилизованных бросают в штурмовые действия без подготовки, сообщило партизанское движение "Атеш".

"Первые мобилизованные из Луганской области дезертируют под Покровском", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 110-ю мотострелковую бригаду ВС РФ начали прибывать мобилизованные с оккупированной территории Луганской области, которых без подготовки сразу бросают в штурмовые группы на Покровское направление.

"По словам источника, по меньшей мере четверо уже самовольно покинули часть, узнав, что их отправляют в "мясные" штурмы, где выживают единицы. Люди выбирают риск дезертирства вместо гарантированной смерти, такой побег — прямое доказательство: никто не хочет умирать расходной материей ради чужих амбиций и провальных решений штаба", — отметили в "Атеш".

Напомним, в России ловят дезертира, который убивает жителей Белгородской области.

В октябре в "Атеш" сообщали, что россияне массово прибегают к дезертирству на Херсонщине.