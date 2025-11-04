"Герой СВО" вернулся домой: в РФ ловят дезертира, который убивает жителей Белгородской области

Российский военный Алексей Кострикин убил жителя села Новая Таволжанка и изнасиловал его жену. Позже оказалось, что он убил еще одного мужчину. И он до сих пор в бегах, чего не смогли скрыть российские власти.

Новости о Алексее Кострикине, который дезертировал из ВС РФ, появились на фоне сообщений о том, что российские военные терроризируют жителей Белгородской и прочих граничащих с Украиной областей, грабя дома. Официально об инцидентах не сообщалось, но новость о том, что жителя села Новая Таволжанка убил, а его жену изнасиловал российский дезертир, в итоге разошлась по росСМИ. И он все еще на воле. Фокус собрал все, что известно.

Сначала, 29 октября, сообщалось, что преступления в Белгородской области совершила группа военных. Потом Telegram-канал "Пепел. Белгород" заявил, что убийцу, который угнал машину убитого и сбежал, задержала военная полиция. И сообщил его имя – Алексей Кострикин.

Алексей Кострикин сбежал от военной полиции РФ Фото: Соцсети

Но после того как его задержали, 31 октября, Кострикин сбежал из-под ареста из военного комиссариата Белгородской области.

3 ноября Алексей Кострикин снова убил в Новой Таволжанке мужчину, который приехал проверить сохранность имущества в своем доме.

На данный момент убийца не найден. Алексей Кострикин якобы так успешно скрывается в Шебекинском округе, потому что он был проводником на Волчанском направлении — и заводил российских военных на позиции в обход минных полей, заграждений и других преград.

Ранее о его задержании сообщал отряд "Ахмат", подконтрольный главе Чечни Рамзану Кадырову.

В итоге губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что Кострикин все еще в бегах и заявил, что "силы стянуты максимальные" и "преступника обязательно найдут".

Российский дезертир убил уже двоих россиян в селе Новая Таволжанка Фото: ТАСС

В итоге оказалось, что российский военный не просто контрактник, или мобилизованный, а осужденный преступник.

Алексей Кострикин родился в 1984 году. Первое тяжкое преступление — групповое изнасилование женщины — он совершил еще в 2002-м, за что получил четыре года.

В 2007 он получил приговор за грабеж и разбой. В 2016 — за наркопреступления.

Проживал в Саратовской области и Калининграде.

Это далеко не первый российский военный, который совершает преступления на территории России. Так, в прошлом году сообщалось, что очередной солдат ВС РФ изнасиловал подростка в Белгородской области, но заявление от семьи не приняли.

А на оккупированной части Луганской области российский оккупант изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Анастасия В. пропала в оккупированных Ровеньках, ее тело нашли в поселке Дзержинский 4 мая. Преступление совершил 33-летний военнослужащий ВС РФ из Владимирской области.