Нанес удар в сердце: на Луганщине оккупант жестоко расправился с 17-летней девушкой (фото)

Российский солдат признался, что изнасиловал девушку в машине, а потом испугался, что его поймают, поэтому решил ее убить. Тело 17-летней Анастасии он закопал и обложил камнями.

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На оккупированной части Луганщины российский оккупант изнасиловал и убил 17-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Происшествие произошло в оккупированных Ровеньках. Отмечается, что преступление совершил 33-летний военный из Владимирской области.

Так, в населенном пункте исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В.

4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский.

Убита 17-летняя девушка

По подозрению в убийстве девушки задержали гражданина РФ, 33-летнего Андрея Курбасова. Он признался, что изнасиловал девушку в машине, а затем, испугавшись, что его задержат, ударил ее ножом в сердце.

Тело подростка Курбасов закопал и обложил камнями.

Напомним, что в Крыму российский оккупант избил девушку, которая не захотела танцевать с ним лезгинку. Нападающего разыскали в Севастополе, отлупили и заставили пожалеть, что "поднял ногу и руку" на местных девушек.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе перед Пасхой отравили 10 оккупантов. Россияне напуганы убийственно вкусным гостеприимством украинцев в оккупации и переживают за потерю техники из-за атак ATACMS, поэтому постоянно возят ее с места на место.