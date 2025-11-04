"Герой СВО" повернувся додому: у РФ ловлять дезертира, який вбиває жителів Бєлгородської області

Російський військовий Олексій Кострикін убив жителя села Нова Таволжанка і зґвалтував його дружину. Пізніше виявилося, що він убив ще одного чоловіка. І він досі в бігах, чого не змогла приховати російська влада.

Новини про Олексія Кострикіна, який дезертирував зі ЗС РФ, з'явилися на тлі повідомлень про те, що російські військові тероризують мешканців Бєлгородської та інших областей, що межують з Україною, грабуючи будинки. Офіційно про інциденти не повідомлялося, але новина про те, що жителя села Нова Таволжанка вбив, а його дружину зґвалтував російський дезертир, у підсумку розійшлася росЗМІ. І він усе ще на волі. Фокус зібрав усе, що відомо.

Спочатку, 29 жовтня, повідомлялося, що злочини в Бєлгородській області скоїла група військових. Потім Telegram-канал "Пепел. Белгород" заявив, що вбивцю, який викрав машину вбитого і втік, затримала військова поліція. І повідомив його ім'я — Олексій Кострикін.

Олексій Кострикін утік від військової поліції РФ Фото: Соцсети

Але після того як його затримали, 31 жовтня, Кострикін утік з-під арешту з військового комісаріату Бєлгородської області.

3 листопада Олексій Кострикін знову вбив у Новій Таволжанці чоловіка, який приїхав перевірити збереження майна у своєму будинку.

Наразі вбивцю не знайдено. Олексій Кострикін нібито так успішно ховається в Шебекинському окрузі, тому що він був провідником на Вовчанському напрямку — і заводив російських військових на позиції в обхід мінних полів, загороджень та інших перешкод.

Раніше про його затримання повідомляв загін "Ахмат", підконтрольний главі Чечні Рамзану Кадирову.

У підсумку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що Кострикін усе ще в бігах і заявив, що "сили стягнуто максимальні" і "злочинця обов'язково знайдуть".

Російський дезертир убив уже двох росіян у селі Нова Таволжанка Фото: ТАСС

У підсумку виявилося, що російський військовий не просто контрактник, або мобілізований, а засуджений злочинець.

Олексій Кострикін народився 1984 року. Перший тяжкий злочин — групове зґвалтування жінки — він скоїв ще у 2002-му, за що отримав чотири роки.

У 2007 він отримав вирок за грабіж і розбій. У 2016 — за наркозлочини.

Проживав у Саратовській області та Калінінграді.

Це далеко не перший російський військовий, який скоює злочини на території Росії. Так, торік повідомлялося, що черговий солдат ЗС РФ зґвалтував підлітка в Бєлгородській області, але заяву від сім'ї не прийняли.

А на окупованій частині Луганської області російський окупант зґвалтував і вбив 17-річну дівчину. Анастасія В. зникла в окупованих Ровеньках, її тіло знайшли в селищі Дзержинський 4 травня. Злочин скоїв 33-річний військовослужбовець ЗС РФ із Володимирської області.