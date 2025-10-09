Пытаются добраться до Крыма: россияне массово прибегают к дезертирству на Херсонщине, — "АТЕШ"

На Херсонском направлении российские военные начали массово самовольно покидать части. Многие из них скрываются в заброшенных зданиях, лесных массивах и частных домах местных жителей, а некоторые пытаются добраться до Крыма.

Только за прошедшую неделю на Херсонском направлении зафиксировано 36 случаев дезертирства среди военнослужащих 217-го парашютно-десантного полка. Об этом рассказали военные агенты партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале сообщества 8 октября.

Российские военные, которые прибегают к дезертирству на Херсонщине, пытаются скрываться или добраться до Крыма, чтобы навсегда покинуть зону боевых действий.

По словам агентов, военное командование ВС РФ на оккупированной части Херсонской области прибегает к жестким мерам контроля и наказания в связи со случаями массового дезертирства. Россияне формируют мобильные группы для того, чтобы поймать дезертиров, а за их поимку обещают денежные вознаграждения и отпуска военнослужащим.

Тех военных, которых удается схватить солдатам ВС РФ, ожидает "полевой суд", утверждают партизаны.

Однако эти меры не уменьшают количество случаев дезертирства. Похожие действия вызывают еще большую панику и нежелание российских военнослужащих возвращаться на поле боя, отметили в сообществе "АТЕШ".

Какова ситуация на оккупированной части Херсонщины

В начале октября агенты движения "АТЕШ" рассказывали, что на оккупированной Херсонщине российское командование скрывает реальные потери среди личного состава. Командиры 385-го десантно-штурмового полка приказывают указывать не более 10 погибших, а тех, кто не согласен, строго наказывает, бросая в ямы и публично нанося побои.

В то же время американский Институт изучения войны 2 октября сообщал, что Россия перебрасывает на Херсонское направление дивизию, которая брала Бахмут.