Несогласных избивают и бросают в ямы: на Херсонщине командиры ВС РФ скрывают реальные потери, — "АТЕШ"

Командование российского 385-го десантно-штурмового полка скрывает реальные масштабы потерь личного состава ВС РФ на Херсонщине. Большинство командиры записывают в пропавшие без вести или раненых, а над несогласными устраивают "полевые суды" и строго наказывают.

Российское командование на Херсонщине приказывает указывать не более 10 погибших, пытаясь скрыть "колоссальные потери" от регулярных налетов FPV-дронов, атак артиллерии и боев с украинскими военными на островах. Об этом рассказали военные агенты партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале сообщества 30 сентября.

"Командование российских оккупационных войск на Херсонском направлении скрывает реальные масштабы потерь, вводя негласные правила занижения погибших", — говорится в сообщении.

Российских военнослужащих, которые пытаются сообщить высшему командованию правду о потерях в Херсонской области, оккупационные командиры наказывают. Они организуют "полевые суды", несогласных строго наказывают.

Агенты отмечают, что несогласных ждет жестокое возмездие. Командование сбрасывает военнослужащих в ямы, оставляя их там на под палящим солнцем целыми неделями. Тех, кто говорит правду о потерях ВС РФ, публично и жестоко избивают, узнали партизаны.

Стоит отметить, что похожее отношение командования к военным ВС РФ партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали также в Запорожской области. Там, как стало известно 30 сентября, российские солдаты вынуждены платить деньги, чтобы выжить. Тех, кто не соглашается отдавать средства в общую "кассу", строго наказывают — например, избиением или бросанием в яму на несколько дней.

Напомним, в августе партизаны движения "АТЕШ" рассказывали, что россияне на Херсонщине поджигают собственную военную технику, чтобы саботировать выход на боевые позиции.

Также партизаны рассказывали 22 августа, что российские оккупанты вывозят семьи из оккупированной Херсонщины.