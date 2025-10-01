Незгідних б'ють і кидають в ями: на Херсонщині командири ЗС РФ приховують реальні втрати, — "АТЕШ"

Командування російського 385-го десантно-штурмового полку приховує реальні масштаби втрат особового складу ЗС РФ на Херсонщині. Більшість командири записують до зниклих безвісти або поранених, а над незгідними влаштовують "польові суди" і суворо карають.

Російське командування на Херсонщині наказує вказувати не більше 10 загиблих, намагаючись приховати "колосальні втрати" від регулярних нальотів FPV-дронів, атак артилерії та боїв з українськими військовими на островах. Про це розповіли військові агенти партизанського руху "АТЕШ" у Telegram-каналі спільноти 30 вересня.

"Командування російських окупаційних військ на Херсонському напрямку приховує реальні масштаби втрат, запроваджуючи негласні правила заниження загиблих", — йдеться у повідомленні.

Російських військовослужбовців, які намагаються повідомити вищому командуванню правду про втрати у Херсонській області, окупаційні командири карають. Вони організують "польові суди", незгідних суворо карають.

Агенти зазначають, що на незгідних чекає жорстока відплата. Командування скидає військовослужбовців у ями, залишаючи їх там на під палючим сонцем цілими тижнями. Тих, хто говорить правду про втрати ЗС РФ, привселюдно та жорстоко б'ють, дізналися партизани.

Варто зазначити, що схоже ставлення командування до військових ЗС РФ партизани руху "АТЕШ" зафіксували також у Запорізькій області. Там, як стало відомо 30 вересня, російські солдати змушені платити гроші, аби вижити. Тих, хто не погоджується віддавати кошти у спільну "касу", суворо карають — наприклад, побиттям або киданням у яму на кілька днів.

Нагадаємо, у серпні партизани руху "АТЕШ" розповідали, що росіяни на Херсонщині підпалюють власну військову техніку, аби саботувати вихід на бойові позиції.

Також партизани розповідали 22 серпня, що російські окупанти вивозять сім'ї з окупованої Херсонщини.