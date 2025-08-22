Окупанти підпалюють власну техніку на Херсонщині: партизани розповіли про саботаж в ЗС РФ (відео)

Військові ЗС РФ у Херсонській області підпалюють власний транспорт, щоб саботувати вихід на позиції. Партизани повідомляють, що окупанти на Херсонському напрямку все частіше самовільно залишають частини через жорстокі накази командирів.

Партизанський рух "АТЕШ" опублікував кадри підпалу військової техніки у своєму Telegram-каналі 22 серпня. За словами партизан, власну техніку спалив їхній агент у складі 24-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Партизани розповіли, що росіяни палять техніку, щоб не виходити на позиції та таким чином створити умови для ймовірного потенційного просування Збройних сил України на Херсонському напрямку.

Агенти повідомили партизанському руху про критичну ситуацію в полку. За їхніми даними, в підрозділі все більше військовослужбовців ідуть у СЗЧ через жорстокі накази командування, які призводять до великих втрат особового складу. Повідомляється, що російських солдатів кидали на позиції, не забезпечивши засобами радіоелектронної боротьби для захисту від українських ударних безпілотників.

"Командування не може організувати порядок в полку, і ситуація тільки погіршується. Ми ж закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинні накази", — розповіли в "АТЕШ".

Партизани розповіли про ситуацію в 24-му мотострілецькому полку ЗС РФ на Херсонщині Фото: скриншот

Бої в Херсонській області: деталі

Партизани "АТЕШ" 21 серпня також повідомляли, що колаборанти втікають з окупованої Херсонщини та активно переводять свої родини в Крим.

8 серпня партизани руху "АТЕШ" розповідали, що ЗС РФ у Херсонській області зазнають великих втрат і "горять на позиціях".

Глава Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько 8 серпня розповідав, що ЗС РФ стріляють по мосту в Херсоні, щоб влаштувати гуманітарну кризу.