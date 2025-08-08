Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області
"Горять на позиціях": партизани повідомили про знищення ЗС РФ у Херсонській області
Підрозділи російських військ, які розташовуються в окупованій частині Херсонської області, зазнають втрат.
Частина російських солдатів згоріла живцем на позиціях, повідомив український партизанський рух "АТЕШ".
"Росіяни горять на позиціях в окупованій частині Херсонської області", — йдеться в повідомленні.
Партизани пояснили, що цю інформацію їм підтвердили агенти зі складу кількох мотострілецьких полків ЗС РФ.
"Таврійське сонце і Сили оборони України цьому сприяють", — зазначили в "АТЕШ".
Нагадай 2 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по мосту в Херсоні.
7 серпня CNN повідомило, що з'явилася загроза висадки росіян у Херсоні найближчим часом.