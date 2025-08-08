Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области
"Горят на позициях": партизаны сообщили об уничтожении ВС РФ в Херсонской области
Подразделения российских войск, которые располагаются в оккупированной части Херсонской области, несут потери.
Related video
Часть российских солдат сгорела заживо на позициях, сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ".
"Россияне горят на позициях в оккупированной части Херсонской области", — говорится в сообщении.
Партизаны пояснили, что эту информацию им подтвердили агенты из состава нескольких мотострелковых полков ВС РФ.
"Таврийское солнце и Силы обороны Украины этому способствуют", — отметили в "АТЕШ".
Напомни 2 августа ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по мосту в Херсоне.
7 августа CNN сообщило, что появилась угроза высадки россиян в Херсоне в ближайшее время.