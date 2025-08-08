"Горят на позициях": партизаны сообщили об уничтожении ВС РФ в Херсонской области

Подразделения российских войск, которые располагаются в оккупированной части Херсонской области, несут потери.

Часть российских солдат сгорела заживо на позициях, сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ".

"Россияне горят на позициях в оккупированной части Херсонской области", — говорится в сообщении.

Партизаны пояснили, что эту информацию им подтвердили агенты из состава нескольких мотострелковых полков ВС РФ.

"Таврийское солнце и Силы обороны Украины этому способствуют", — отметили в "АТЕШ".

Пост "АТЕШ" Фото: скриншот

Напомни 2 августа ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по мосту в Херсоне.

7 августа CNN сообщило, что появилась угроза высадки россиян в Херсоне в ближайшее время.