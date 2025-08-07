Одна из целей Путина: появилась угроза высадки россиян в Херсоне в ближайшее время, — CNN

Российская армия начала новую попытку установить контроль над Херсоном, нанося усиленные удары по городу и в частности атакуя мост через реку Кошевая, ведущий в район Корабел. Его россияне хотят отрезать от остальной части города.

Related video

Российские военные блогеры также предупредили, что главная подъездная дорога к Херсону с севера теперь якобы станет мишенью для ударов беспилотников большей дальности. О новых угрозах для Херсона рассказали в CNN.

Как говорится в материале издания, возобновленные недавние попытки ВС РФ отделить район Корабел от остального города вызывают беспокойство, ведь могут быть сигналом о том, что российская армия может высадиться на равнинной местности уже в ближайшее время.

Захват Херсона и области остаются одними из главных целей президента России Владимира Путина в ведении войны против Украины.

Что происходит в Херсоне

Параллельно с ударами по мосту через реку Кошева россияне продолжают терроризировать мирное население Херсона и области. Российские беспилотники регулярно преследуют людей, после чего операторы дронов выкладывают видеоролики в своих Telegram-каналах, пишут в CNN. Жертв от таких атак — десятки.

2 августа председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали управляемыми авиационными бомбами мост в микрорайоне Корабел. Из-за осложнений логистики, вызванных ударом, власти призвали людей эвакуироваться, а сам микрорайон остался без газа.

Перед этим в конце июля общественный активист Юрий Антощук рассказал, что пригородные населенные пункты вокруг Херсона постепенно превращаются в села-призраки, а сама жизнь в городе становится все опаснее. Спасают Херсон, по его словам, только Силы обороны Украины и река Днепр, однако оптимизма мало, заверил Антощук.

Он также рассказал, что россияне уже начали терроризировать трассу, которая соединяет Херсонскую и Николаевскую области.

Напомним, 6 августа новый командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол в интервью "Телеграфу" рассказал, какие два "сюрприза" есть для россиян на Сумском направлении.

Также 6 августа обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире OBOZ UA сообщил о том, что в Харьковской области первые российские ДРГ заметили в окрестностях Купянска.