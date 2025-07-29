"Оптимизма мало": как люди выживают в Херсоне и почему осенью станет еще опаснее

Пригородные населенные пункты вокруг Херсона постепенно превращаются в села-призраки, а в самом областном центре с каждым днем становится все опаснее.

Related video

"Красная" зона в Херсонской области становится все шире, а спасают Херсон только река Днепр и Силы обороны. Однако в динамике, учитывая темпы расширения оккупированных территорий, оптимизма мало, пишет общественный активист Юрий Антощук.

"Еще полтора года назад можно было доехать до Станислава, год назад проехаться по Перекопской в Херсоне, полгода назад приехать в Белозерку. Сейчас Станислав фактически деревня-призрак, Белозерка уже скоро станет полностью невъездной, а Перекопская – это улица смерти. Уже Чернобаевка, которая начала после деоккупации восстанавливаться – чувствует на себе опасность от вражеских дронов" – рассказывает Юрий.

Оккупнты подбираются все ближе к Херсону Фото: Скриншот

По его словам, российские оккупанты уже начали "кошмарить" трассу, соединяющую Херсонскую и Николаевскую области, а у въездной стелы Херсона постоянно детектируются дроны россиян.

Существенно возросла интенсивность ударов БПЛА врага: если несколько месяцев назад было около тысячи атак дронами в неделю, то сейчас количество перевалило за полторы тысячи.

Херсонцев предупредили, как уберечься от дронов, но этого мало.

"Глобально мы повлиять на ситуацию, которая далеко неутешительна, не можем, но как-то работать с населением необходимо. Антидроновые сетки, к сожалению, в Херсоне только сейчас стали применять. РЭБы нас глобально не спасут, потому что вражеские РСЗО спокойно могут накрыть целые кварталы, а при необходимости не пожалеют и несколько КАБов, чтобы устранить препятствия и угрозы", – объясняет автор.

Антощук констатирует, что каждые полгода перечень населенных пунктов Херсона и части Херсона, из которых обязательна эвакуация, увеличивается. А вот куда уезжать и как жить дальше – вопрос открытый.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Херсонцы приспособились к повседневной опасности, но привыкнуть к этому невозможно. Полгода назад оккупанты анонсировали в своих помойках атаки на АЗС в Херсоне, и сейчас мы можем это созерцать. В некоторых районах города закрываются магазины, и жителям приходится преодолевать определенное расстояние под открытым небом, чтобы сходить купить хлеб", – пишет Юрий.

Ситуация еще больше ухудшится для жителей осенью, когда деревья сбросят листья:

"Россияне начнут засыпать минами-лепестками дороги города. Они это и так делают, но осень и опавшие листья будут способствовать тому, чтобы увеличить объемы атак на мирных жителей города, чтобы заставить их еще больше деморализовать, уехать, увеличить недовольство и т.п. Это благоприятная среда, которую можно подкрепить ИПСО и качать ситуацию в нужном направлении".

Под вопросом отопление и водоснабжение в некоторых районах города тоже могут быть под вопросом, учитывая, что в некоторых этих благ давно уже нет. ВС РФ не прекращают атаки на критическую инфраструктуру, а коммунальщики делают невозможное, чтобы люди не остались без ничего.

Люди продолжают оставаться в Херсоне, несмотря на опасность Фото: Getty

"И хотя в городе и области до сих пор много организаций, помогающих населению, мы все же видим, как они выдыхаются, кто-то релоцируется, потому что опасность растет в геометрической прогрессии. Херсон – это фронтовой областной город, который ежедневно под атакой, но до сих пор живущий жизнью. Если это все осознать, это что-то невероятное", – констатирует активист.

Словно подтверждение его слов – сегодняшняя атака россиян на автомобиль сотрудников ГСЧС с помощью FPV-дрона в Херсоне. В результате удара двое спасателей получили ранения и оказались в больнице.

Ранее правозащитная группа Human Rights Watch в своем докладе подчеркнула, что ВС РФ ведут целенаправленную охоту на гражданское население Херсона и его окрестностей.

"Российские военные также атаковали медицинские учреждения, автомобили скорой помощи и их персонал, включая сотрудников экстренных служб, которые прибыли для оказания помощи жертвам предыдущих атак на гражданских лиц", — говорится в докладе.

Напомним, в Херсоне бойца ВСУ хотели подорвать с помощью посылки.