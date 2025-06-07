"Поджигают траву": военный рассказал, как россияне охотятся на спасателей в Херсоне

Российские оккупационные войска намеренно поджигают траву в Херсоне, чтобы на место пожара прибыли спасатели, после чего бьют в это место ударными беспилотниками.

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Об этом сообщил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Ру*ня пользуется аномальной жарой в Херсоне. Поджигают траву или дома в частном секторе, ждут машину ГСЧС — и бьют по ней ударными дронами", — написал "Осман".

Кроме того, правозащитная группа Human Rights Watch в своем докладе подчеркнула, что ВС РФ ведут целенаправленную охоту на гражданское население Херсона и его окрестностей.

"Российские военные также атаковали медицинские учреждения, автомобили скорой помощи и их персонал, включая сотрудников экстренных служб, которые прибыли для оказания помощи жертвам предыдущих атак на гражданских лиц", — говорится в докладе.

Правозащитники отметили, что эти атаки не были частью активных боевых действий.

Отметим, что с точки зрения международного права, работники пожарной охраны не являются комбатантами, а целенаправленные удары по ним являются военным преступлением.

Напомним, 5 июня Станислав Бунятов заявил, что Украину губят командиры, которые не слишком озабочены продвижением ВС РФ и просто плывут по течению.

Фокус также писал о том, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки РФ погибли спасатели.