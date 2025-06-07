"Підпалюють траву": військовий розповів, як росіяни полюють на рятувальників у Херсоні

Російські окупаційні війська навмисно підпалюють траву у Херсоні, щоб на місце пожежі прибули рятувальники, після чого б'ють у це місце ударними безпілотниками.

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Про це повідомив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Ру*ня користується аномальною спекою в Херсоні. Підпалюють траву чи будинки в приватному секторі, чекають машину ДСНС — і б’ють по ній ударними дронами", — написав "Осман".

Крім того, правозахисна група Human Rights Watch у своїй доповіді підкреслила, що ЗС РФ ведуть цілеспрямоване полювання на цивільне населення Херсона та його околиць.

"Російські військові також атакували медичні установи, автомобілі швидкої допомоги та їх персонал, включаючи співробітників екстрених служб, які прибули для надання допомоги жертвам попередніх атак на цивільних осіб", — йдеться у доповіді.

Правозахисники наголосили, що ці атаки не були частиною активних бойових дій.

Зазначимо, що з погляду міжнародного права, працівники пожежної охорони не є комбатантами, а цілеспрямовані удари по них є воєнним злочином.

Нагадаємо, 5 червня Станіслав Бунятов заявив, що Україну гублять командири, які не надто переймаються просуванням ЗС РФ і просто пливуть за течією.

Фокус також писав про те, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки РФ загинули рятувальники.