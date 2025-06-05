"Кожен у своїй пісочниці": Україну гублять командири, які не "вилазять зі шкіри", — Бунятов

Військовий «Осман» пояснив, що Силам оборони бракує центрального управління. Окрім того, з його слів, деякі командири бригади не надто переймаються просуванням ЗС РФ і просто пливуть за течією.

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Про це йдеться у публікації військовослужбовця 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова з позивним "Осман" від 5 червня.

"Це може звучати смішно, але нас губить те, що далеко не всі командири бригад на напрямках щиро переймаються просуванням р**ні на своїх ділянках і не "вилазять зі шкіри", а просто виконують роботу за течією", — заявив він.

З його слів, якщо окупанти наступають, їх б’ють тим, що є. Якщо відбитися не вийшло, втрачені позиції. Якщо ж ворог "не лізе", ніхто себе не напружує превентивними заходами.

Бунятов запевнив, що якби кожен був зацікавленим у результаті та відчував безпосередню відповідальність, комунікація та взаємодія були б значно кращими.

"На Сумщині кожен організм працює сам по собі: ДПСУ, НГУ, ЗСУ, ТРО — кожен у своїй пісочниці, і лопаткою один з одним ділитися не думає. Це один з багатьох недоліків зосередження в одній зоні відповідальності абсолютно різних структур та підрозділів, у яких немає центрального управління. ОТУ зі своїми задачами не справляється — потрібно заводити корпус із толковим куратором "Драпатим"", — додав військовий.

Публікація Станіслава Бунятова від 5 червня Фото: Скриншот

Нагадаємо, Михайло Драпатий — колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ, який подав рапорт про відставку 1 червня. Причиною став ракетний удар по полігону, внаслідок якого загинули українські військові. Драпатий заявив про власну відповідальність за те, що "не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів". Він зазначав, що намагався викорінити з Сухопутних військ кругову поруку й безкарність, але повторення трагедії вказало на недостатність його зусиль.

Згодом Драпатий повідомив, що отримав завдання від президента Володимира Зеленського і залишається на передовій — "там, де може найбільше". Указ на сайті ОП свідчить про призначення генерал-майора командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.