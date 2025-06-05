"Каждый в своей песочнице": Украину губят командиры, которые не "вылезают из кожи", — Бунятов

Военный "Осман" объяснил, что Силам обороны не хватает центрального управления. Кроме того, по его словам, некоторые командиры бригады не слишком озабочены продвижением ВС РФ и просто плывут по течению.

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Об этом говорится в публикации военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислава Бунятова с позывным "Осман" от 5 июня.

"Это может звучать смешно, но нас губит то, что далеко не все командиры бригад на направлениях искренне озабочены продвижением р**ни на своих участках и не "вылезают из кожи", а просто выполняют работу по течению", — заявил он.

По его словам, если оккупанты наступают, их бьют тем, что есть. Если отбиться не получилось, потеряны позиции. Если же враг "не лезет", никто себя не напрягает превентивными мерами.

Бунятов заверил, что если бы каждый был заинтересован в результате и чувствовал непосредственную ответственность, коммуникация и взаимодействие были бы значительно лучше.

"На Сумщине каждый организм работает сам по себе: ГПСУ, НГУ, ВСУ, ТРО — каждый в своей песочнице, и лопаткой друг с другом делиться не думает. Это один из многих недостатков сосредоточения в одной зоне ответственности абсолютно разных структур и подразделений, у которых нет центрального управления. ОТУ со своими задачами не справляется — нужно заводить корпус с толковым куратором "Драпатым"", — добавил военный.

Публикация Станислава Бунятова от 5 июня Фото: Скриншот

Напомним, Михаил Драпатый — бывший командующий Сухопутных войск ВСУ, который подал рапорт об отставке 1 июня. Причиной стал ракетный удар по полигону, в результате которого погибли украинские военные. Драпатий заявил о собственной ответственности за то, что "не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов". Он отмечал, что пытался искоренить из Сухопутных войск круговую поруку и безнаказанность, но повторение трагедии указало на недостаточность его усилий.

Впоследствии Драпатый сообщил, что получил задание от президента Владимира Зеленского и остается на передовой — "там, где может больше всего". Указ на сайте ОП свидетельствует о назначении генерал-майора командующим Объединенных сил ВСУ.