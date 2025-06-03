Михаил Драпатый будет командовать Объединенными силами ВСУ: Зеленский сменил ряд военачальников

Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый продолжит службу. Военный получил от президента Украины Владимира Зеленского новые задачи.

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О продолжении службы Михаил Драпатый сообщил в Telegram.

"Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", — заявил Драпатый.

Далее командующий рассказал о длинной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу трагедии на 239-м полигоне в Сумской области. После этого случая Драпатый подал в отставку.

По мнению военного, нужно изменить культуру внутри войска и отношение командиров к бойцам, исполнению обязанностей и ценности каждой жизни солдата.

Позднее на сайте Офиса президента появился указ Зеленского о назначении Драпатого на должность Командующего объединенными силами ВСУ. Этот пост был свободен после отставки Андрея Гнатова в конце февраля 2025 года.

Кадровые перестановки Зеленского в ВСУ: "Мадяр" будет командовать Силами беспилотних систем

Кроме Драпатого, новые посты получили и другие военные командиры. Согласно президентскому указу №386/2025, Роберт "Мадяр" Бровди стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Бровди сменил на посту Вадима Сухаревского, который теперь назначен заместителем командующего ОК "Восток".

Кроме этого, Олег Апостол будет командовать Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, он заменит Игоря Скибюка, который станет заместителем начальника Генерального штаба.

Также глава государства уволил Александра Билоуса с должности заместителя командующего Нацгвардией.

Напомним, недавно отстранили от выполнения обязанностей командира 59-й отдельной штурмовой бригады Богдана Шевчука. Официальная причина — резкое ухудшение ситуации на Покровском направлении.

Кроме этого, расследуются злоупотребления в 155-й ОМбр имени Анны Киевской. Ее командира Тараса Максимова подозревают в фиктивных "боевых" выплатах и вымогательствах.