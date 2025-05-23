Командира 59-й ОШБр Шевчука отстранили: в ВСУ заявили о его серьезных ошибках

Командира 59-й отдельной штурмовой бригады Богдана Шевчука уволили после резкого ухудшения ситуации на Покровском направлении. Командование части "допустило ряд просчетов".

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Об этом агентству "РБК-Украина" рассказал спикер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховый.

По его словам, 59-я ОШБр находится на направлении главного удара российских войск. Командование части допустило ряд просчетов, отправляло недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военных.

Известно, что 59-я ОШБр держала оборону на Покровском направлении. Источники СМИ говорили, что решение об увольнении Шевчука принимал лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Лиховый говорит, что Богдана Шевчука заменили на более опытного командира, полковника Александра Сака. Вопрос назначения последнего согласован с командованием Сил беспилотных систем ВСУ.

"Он имеет значительный боевой опыт и лидерские качества", — добавил спикер.

В ВСУ подчеркнули, что подполковник Шевчук — перспективный командир и после отдыха его назначат на другую должность. Отметим, что 59-я ОШБр и лично Шевчук к моменту публикации новости не отреагировали на заявления командования ВСУ.

Напомним, командование "Запад" расследует злоупотребления в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской. Командира Тараса Максимова обвиняют в назначении фиктивных "боевых" выплат и вымогательствах.

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин подавал рапорт на увольнение. Свое решение он объяснил "дебильными задачами" от командования.