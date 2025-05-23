Командира 59-ї ОШБр Шевчука відсторонили: у ЗСУ заявили про його серйозні помилки

Командира 59-ї окремої штурмової бригади Богдана Шевчука звільнили після різкого погіршення ситуації на Покровському напрямку. Командування частини "допустило низку прорахунків".

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Про це агентству "РБК-Україна" розповів спікер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій.

За його словами, 59-та ОШБр знаходиться на напрямку головного удару російських військ. Командування частини припустилося низки прорахунків, надсилало недостовірні доповіді про стан і положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військових.

Відомо, що 59-та ОШБр тримала оборону на Покровському напрямку. Джерела ЗМІ говорили, що рішення про звільнення Шевчука ухвалював особисто головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ліховий каже, що Богдана Шевчука замінили на більш досвідченого командира, полковника Олександра Сака. Питання призначення останнього погоджено з командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Він має значний бойовий досвід і лідерські якості", — додав спікер.

У ЗСУ підкреслили, що підполковник Шевчук — перспективний командир і після відпочинку його призначать на іншу посаду. Зазначимо, що 59-та ОШБр і особисто Шевчук до моменту публікації новини не відреагували на заяви командування ЗСУ.

Нагадаємо, командування "Захід" розслідує зловживання у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Командира Тараса Максимова звинувачують у призначенні фіктивних "бойових" виплат і здирництві.

Раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин подавав рапорт на звільнення. Своє рішення він пояснив "дебільними завданнями" від командування.