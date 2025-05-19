У 59-й бригаді ЗСУ змінили комбрига Шевчука: його місце зайняв Олександр Сак, — ЗМІ

Богдана Шевчука звільнили з посади командира 59-ї бригади ЗСУ, що воює на одній із найважчих ділянок фронту. За даними ЗМІ, рішення ухвалював особисто головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Про зміну командувача розповіли джерела видання "Українська правда".

Замість Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який керував 53-ю бригадою. Причини заміни невідомі, співрозмовники видання говорять про ускладнення обстановки на ділянці Покровського напряму, де тримає оборону 59-та бригада.

Комбрига замінили 15 або 16 травня. Джерела в Силах оборони зазначають, що рішення про відсторонення Шевчука ухвалював не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025 року була 59-та бригада, а особисто головком ЗСУ Олександр Сирський.

Богдана Шевчука замінили 15 або 16 травня

За словами співрозмовників, у Сухаревського були напружені стосунки з Шевчуком. Джерела Hromadske в бригаді також підтвердили призначення Сака замість Шевчука.

Олександр Сак раніше керував 53-ю механізованою бригадою, зараз вона бере участь у боях у лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47-й і в 93-й бригадах. Співрозмовники "УП" у Силах оборони говорять про його добру репутацію.

Перед ним стоїть завдання за вельми короткий термін зрозуміти стан справ у 59-й бригаді та керувати її діями на новому напрямку, де ЗС РФ ведуть активний наступ.

Богдана Шевчука, як вказує hromadske, після призначення на посаду часто критикували за погане управління, сумнівні накази та нехтування життям військових.

Парамедик Катерина (Пташка) Поліщук, яка захищала "Азовсталь", закликала верховного головнокомандувача Володимира Зеленського перевірити дії командира 59-ї бригади.

Шевчука звинувачували в "сліпому кар'єризмі, усуненні незгодних і приниженні особового складу". Сирський доручив начальнику Військової служби правопорядку ЗСУ перевірити стан справ у 59-й бригаді.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин нещодавно написав рапорт про звільнення через "дебільні накази" вищого командування ЗСУ.

Фокус раніше писав про звільнення спікера Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва після його погроз журналістам-розслідувачам.