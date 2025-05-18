Комбат 47-ї бригади ЗСУ Ширшин критикує "дебільні накази": Генштаб ЗСУ обіцяє перевірки

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин звинуватив вище командування ЗСУ в невиправданій втраті людей. Генеральний штаб хоче вивчити всі обставини і факти.

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Начальник Генштабу ЗСУ розпорядився створити робочу групу із всебічного вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина.

Окремо командування обіцяє детально вивчити накази і розпорядження, що надходять із різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

"За результатами перевірки буде ухвалено рішення", — підсумував Генштаб.

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Ширшин стверджував, що за час служби на Курському напрямку "більш дебільних завдань ще не отримував". За його словами, втрата людей і трепет перед недолугим генералітетом призводять тільки до військових провалів.

"Усе, на що здатні, — догани, розслідування, накладення стягнень... "Політичні" ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. "Загралися", — повідомив він.

Варто зазначити, що 47-а бригада "Магура" раніше опинялася в центрі скандалів. У липні 2023 року стався конфлікт сержанта Валерія Маркуса і заступника командира частини. Комбриг 47-ї ОМБР Олександр Сак тоді говорив, що зараз не час для конфліктів.

У грудні 2024 року Маркус у відеороликах розповідав про суть конфлікту з командуванням. Однією з проблем стало комплектування війська.