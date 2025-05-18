Комбат 47-й бригады ВСУ Ширшин критикует "дебильные приказы": Генштаб ВСУ обещает проверки

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил вышестоящее командование ВСУ в неоправданной потере людей. Генеральный штаб хочет изучить все обстоятельства и факты.

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Начальник Генштаба ВСУ распорядился создать рабочую группу по всестороннему изучению обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина.

Отдельно командование обещает подробно изучить приказы и распоряжения, поступающие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

"По результатам проверки будут приняты решения", — заключил Генштаб.

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Ширшин утверждал, что за время службы на Курском направлении "более дебильных задач еще не получал". По его словам, потеря людей и трепет перед бестолковым генералитетом приводят только к военным провалам.

"Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий… "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. "Заигрались", — сообщил он.

Стоит отметить, что 47-я бригада "Магура" ранее оказывалось в центре скандалов. В июле 2023 года произошел конфликт сержанта Валерия Маркуса и замкомандира части. Комбриг 47-й ОМБР Александр Сак тогда говорил, что сейчас не время для конфликтов.

В декабре 2024 года Маркус в видеороликах рассказывал о сути конфликта с командованием. Одной из проблем стало комплектование войска.