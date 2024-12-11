Прервал полуторагодичное молчание: Маркус рассказал о конфликтах с командованием бригады (видео)

Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус впервые рассказал о причинах своего публичного молчания. Он утверждает, что некомпетентность и персональные амбиции командования были причинами конфликта. Замкомандира бригады Иван Шаламага на момент публикации материала не комментировал обвинения.

Related video

Бывший главный сержант 47-й ОМБр "Магура" впервые за полтора года прервал молчание и рассказал, что произошло за время его публичного отсутствия. Об этом он рассказал в ролике, который разместил на собственном Youtube-канале.

Военный рассказал, что по ряду обстоятельств не имел возможности рассказать, почему взял публичный перерыв. Теперь он готов рассказать все события и ситуации, которые с ним произошли в течение этого промежутка времени.

Сам господин Маркус выпустил ролик под названием "Часть первая: Мечта", в котором рассказал путь становления "Магуры" от стрелкового батальона до полка, а также какое участие принимал в этом. Он говорит, в конце апреля 2023 года Ивану Шаламаге (сейчас он занимает должность замкомандира бригады — ред.) предложили стать командиром подразделения, а он предложил Маркусу стать главным сержантом

"Я согласился и в моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, которые запакуют теми, кого поймают в наливайках, а потом батальон расформируют", — рассказывает военный.

Маркус добавил, что потом начался отбор военных в этот батальон. Сам командир присутствовал на нем только в первый день, а дальше "просто поехал домой, потому что ему надоело". Далее военный рассказывает, что представил идею расширения батальона до штурмового полка тогдашнему главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному, а также о потерях подразделения во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

Сам Маркус обвиняет в этом именно Ивана Шаламагу, который якобы пытался присвоить собственность одного из погибших военных. А также добавил, что его благотворительный фонд закрывал все потребности, когда командующий подразделения не участвовал и начал "улучшать свое финансовое положение за счет своей должности".

Военный подчеркивает, что когда именно ему предложили командовать подразделением, то Шаламагу "аж перекосило". Бывший главный сержант добавляет, что командир ничего не делал неделями, несмотря на напоминания, и это заставило его браться за эту работу.

Со временем, признается Маркус, именно у него оказались контакты высшего военного руководства, и именно поэтому комбат "лелеял злобу", потому что якобы у него "отбирают власть". Именно поэтому, использовал каждый повод, чтобы "вспомнить о Шаламаге и потешить его гордыню". Всю информацию о реформировании батальона в полк из-за того, что комбат якобы хорошо проявил себя на фронте, говорит Маркус, для него "придумали и проталкивали в разных статьях".

"Часто даже СМС, который Иван Михайлович Шаламага отправлял высшему командованию также писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага — это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", — утверждает бывший главный сержант подразделения Магура".

Замкомандира бригады Иван Шаламага на момент публикации материала не комментировал обвинения.

Напомним, Фокус писал о конфликте Маркуса и замкомандира части Ивана Шаламаги. Тогдашний командующий Александр Сак считает, что сейчас не время для конфликтов и бойцы бригады должны объединиться ради победы.

Также мы рассказывали, что ранее главный сержант 47 ОМБр Маркус захотел перевестись на более низкую должность. По его словам, он хочет стать командиром боевой машины из-за якобы некомпетентности командования, которое, как он утверждает, не позволяет построить воинскую часть в соответствии с ценностями, задекларированными бойцами.