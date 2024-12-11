Перервав півторарічне мовчання: Маркус розповів про конфлікти з командуванням бригади (відео)

Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Валерій Маркус уперше розповів про причини свого публічного мовчання. Він стверджує, що некомпетентність та персональні амбіції командування були причинами конфлікту. Замкомандира бригади Іван Шаламага на момент публікації матеріалу не коментував звинувачення.

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Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" вперше за півтора року перервав мовчання та розповів, що сталося за час його публічної відсутності. Про це він розповів у ролику, який розмістив на власному Youtube-каналі.

Військовик розповів, що через низку обставин не мав нагоди розповісти, чому взяв публічну павзу. Тепер він готовий розповісти всі події та ситуації, які з ним сталися протягом цього проміжку часу.

Сам пан Маркус випустив ролик під назвою "Частина перша: Мрія", у якій розповів шлях становлення "Маґури" від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому. Він каже, в кінці квітня 2023 року Івану Шаламазі (наразі він обіймає посаду замкомандира бригади — ред.) запропонували стати командиром підрозділу, а він запропонував Маркусу стати головним сержантом.

"Я погодився і в моїй голові одразу почали з 'являтися ідеї. Як зробити цей батальйон унікальним? В тій же розмові я почав накидувати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології та тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, які запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують", — розповідає військовий.

Маркус додав, що потім почався відбір військових у цей батальйон. Сам командир був присутнім на ньому лише в перший день, а далі "просто поїхав до дому, бо йому набридло". Далі військовий розповідає, що презентував ідею розширення батальйону до штурмового полку тодішньому головнокомандувачу ЗСУ, генералу Валерію Залужному, а також про втрати підрозділу під час оборони Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

Сам Маркус звинувачує в цьому саме Івана Шаламагу, який нібито намагався привласнити власність одного з загиблих військових. А також додав, що його благодійний фонд закривав усі потреби, коли командувач підрозділу не брав участі не брав і почав "покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади".

Військовий підкреслює, що коли саме йому запропонували командувати підрозділом, то Шаламагу "аж перекосило". Колишній головний сержант додає, що командир нічого не робив тижнями попри нагадування, і це змусило його братися за цю роботу.

З часом, зізнається Маркус, саме в нього опинилися контакти вищого військового керівництва, і саме через це комбат "плекав злобу", бо нібито в нього "відбирають владу". Саме тому, використовував кожен привід, щоб "згадати про Шаламагу і потішити його гординю". Всю інформацію про реформування батальйону до полку через те, що комбат нібито гарного проявив себе на фронті, каже Маркус, для нього "придумали та проштовхували в різних статях".

"Часто навіть СМС, який Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага — це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги", — стверджує колишній головний сержант підрозділу Маґура".

Замкомандира бригади Іван Шаламага на момент публікації матеріалу не коментував звинувачення.

Нагадаємо, Фокус писав про конфлікт Маркуса та замкомандира частини Івана Шаламаги. Тодішній командувач Олександр Сак вважає, що зараз не час для конфліктів і бійці бригади мають об'єднатися заради перемоги.

Також ми розповідали, що раніше головний сержант 47 ОМБр Маркус захотів перевестися на нижчу посаду. За його словами, він хоче стати командиром бойової машини через нібито некомпетентність командування, яке, як він стверджує, не дозволяє побудувати військову частину відповідно до цінностей, задекларованих бійцями.