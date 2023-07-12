Конфлікт Маркуса і замкомандира частини: комбриг 47-ї ОМБР відреагував на розбірки підлеглих

Командир вважає, що зараз не час для конфліктів і бійці бригади мають об'єднатися заради перемоги.

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Командир 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Сак відреагував на конфлікт його підлеглих — головного сержанта бригади Валерія Маркуса та заступника командира частини Івана Шаламаги. Він закликав відкинути конфлікти та протиріччя заради спільної боротьби. Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній з найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу. У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя — і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", — написав він.

Так, вчора, 11 липня Валерій Маркус написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду через невдоволення тим, як розвивається його бригада і що він не більше вбачає доцільним своє перебування на посаді майстра-сержанта. Крім того, Маркус опублікував фото рапорту, в якому йдеться, що він просить понизити його на посаді через нібито "приниження роботи сержантського корпусу".

Попри те, що Валерій Маркус закреслив ім'я командира, в мережі розповсюдили інформацію про те, що йдеться про Івана Шаламагу, який у 25 років став наймолодшим командиром батальйону в історії української армії, а згодом — наймолодшим командиром полку. Зараз Шаламага (позивний "Бескид") перебуває на посаді заступника командира 47-ї ОМБр ЗСУ. Він має кілька державних нагород за службу.

Нагадаємо, що колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун повідомив, що 47-ма бригада ЗСУ "Маґура" зазнає на фронті шалених втрат. Валерій Маркус назвав кількість втрат. Він повідомив, що бригада має 2% втрат від усього особового складу.

Раніше Валерій Маркус повідомив про запеклі бої 47-ї бригади ЗСУ. За його словами, росіяни за добу втратили 100 солдатів, а втрати 47-ї бригади склали 5 загиблих. В цей час російські пропагандисти стверджували про 350 загиблих українських захисників.