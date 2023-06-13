"Вигризаємо кожен метр": сержант Маркус розповів про запеклі бої 47-ї бригади ЗСУ (відео)

За словами Валерія Маркуса, окупанти зазнають величезних втрат, лише за вчорашній день було ліквідовано понад 100 ворожих бійців.

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Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус розповів про складні бої в процесі контрнаступальних дій. Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Перше, що сказав військовий — не вірити російським наративам. Пропагандисти вже заявили, що нібито розбили 47-му бригаду "Маґера", нібито було вбито 350 бійців. Проте за словами Маркуса, в той момент в них було пʼятеро загиблих. Натомість російські окупанти несуть в рази більші втрати.

"Тільки за вчорашній день в Токмак вони привезли з цього напрямку понад 100 своїх вбитих. Тільки за останні кілька днів ми знищили півтора десятка їхніх танків, два "Солнцепека", кількість БМП, чесно, я навіть не рахував", — каже Маркус.

Також військовий додав, що бійці "Маґери" бʼються, як леви, тому про них не можна писати "жодного кривого слова". Українським військовим потрібна підтримка. Бійцям важко й вони йдуть в наступ, вигризаючи кожен метр.

18+, у відео присутня нецензурна лексика

Окрім цього Маркус розвіяв наратив, що бійців бригади нібито відправляють на мʼясо. Насправді він особисто й інші представники командування йдуть разом з військовими в бій не в командирських машинах, а безпосередньо з іншими солдатами.

Нагадаємо, 13 червня у штабі ОСУ "Таврія" заявили про знищення 4 ворожих рот на одному з напрямків.

12 червня у Зеленського заявили, що на звільнення українських територій може знадобитись місяці довгої боротьби.