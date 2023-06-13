"Кінцева мета — відвоювати всі території": у Зеленського позначили терміни контрнаступу

За словами заступника керівника ОП Ігоря Жовкви, швидких результатів чекати не варто і наступальні дії можуть затягнутися на кілька місяців. Крім того, це може бути не остання операція ЗСУ.

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Для звільнення українських територій від російських окупантів можуть знадобитися довгі місяці боротьби. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє CNN 12 червня.

За його словами, українські військові вже почали вести перші наступальні дії на фронті та звільняють населені пункти один за одним, проте швидких результатів очікувати не потрібно. Це може бути тривалий та складний процес.

Кінцевою метою українських захисників є звільнення всіх територій України станом на 1991 рік. Йдеться і про Крим, і Донецьк, і Луганськ.

"Кінцева мета контрнаступальної кампанії — відвоювати всі території, включно з Кримом", — йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з американськими журналістами Ігор Жовква наголосив, що не може ділитися подробицями дій Збройних Сил України. Він лише підтвердив, що певні наступальні дії на передовій уже ведуться.

Швидких результатів чекати не варто. Україні взагалі може знадобитися кілька місяців для того, щоб досягти своїх цілей. Як ефективність в Офісі президента навели приклади осінньої кампанії, коли були частково звільнені Харківська та Херсонська області.

Але, при цьому, може статися так, що це "не буде останньою контрнаступною операцією".

Нагадаємо, 12 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступ України триватиме кілька тижнів або місяців. Також він наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості.

Також у Міноборони зазначили, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км. В операційних районах на південному сході України ЗСУ взяли під контроль площу 90 кв. км.