"Конечная цель — отвоевать все территории": у Зеленского обозначили сроки контрнаступления

По словам заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы, быстрых результатов ждать не стоит и наступательные действия могут затянуться на несколько месяцев. Кроме того, это может быть не последняя операция ВСУ.

Related video

Для полного освобождения украинских территорий от российских оккупантов могут понадобиться долгие месяцы борьбы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает CNN 12 июня.

По его словам, украинские военные уже начали вести первые наступательные действия на фронте и освобождают населенные пункты один за одним, однако быстрых результатов ожидать не нужно. Это может быть длительный и сложный процесс.

Конечная цель украинских защитников освобождения всех территорий Украины по состоянию на 1991 год. Речь и про Крым, и Донецк, и Луганск.

"Конечная цель контрнаступательной кампании — отвоевать все территории, включая Крым", — говорится в сообщении.

При общении с американскими журналистами Игорь Жовква отметил, что не может делиться подробностями действий Вооруженных сил Украины. Он лишь подтвердил, что определенные наступательные действия на передовой уже ведутся.

Быстрых результатов ждать не стоит. Украине и вовсе может понадобиться несколько месяцев для того, чтобы достичь своих целей. В качестве эффективности в Офисе президента навели примеры осенней кампании, когда были частично освобождены Харьковская и Херсонская области.

Но, при этом, может случиться так, что это "не будет последней контрнаступательной операцией".

Напомним, 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наступление Украины продлится несколько недель или месяцев. Также он отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности.

Также в Минобороны отметили, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. В операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.