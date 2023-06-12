Всего за неделю: ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км, — Маляр

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.

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За минувшую неделю в ходе наступательной операции в Донецком и Таврическом районах продвижение наступательной группировки ВСУ составило 6,5 км, под контроль взяли площадь 90 кв. км. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

В Минобороны подтвердили освобождение Сторожевого. Населенный пункт Донецкой области с марта 2022 года находился под оккупацией. Потери же ВС РФ достигли уже 216 180 человек, а вражеских танков уничтожено уже 3 931, уточнили в публикации Минобороны.

"На Бахмутском направлении на флангах наши военные прошли уже от 250 до 700 метров и отбросили врага", — цитирует пресс-служба ведомства спикера ОК "Восток" Сергея Череватого.

12 июня 35 ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского освободила населенный пункт Сторожевое Донецкой области, находившееся в оккупации с марта 2022 года. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

В ходе зачистки Сторожевого были уничтожены порядка 50 солдат оккупационных войск, четырех взяли в плен.

Операция проводилась с 5 утра. Одесские морпехи высадились из бронемашин и приступили к штурму. Оккупанты отвечали артиллерийским огнем, однако защитники Украины взяли инициативу в свои руки.

Напомним, что бойцы ВСУ вдесятером на протяжении 12 часов сдерживали штурм российских войск в районе Бахмута. Враг подвергался ударам с разных точек. По словам главного сержанта роты 23 ОБСП Президентской бригады с позывным "Бакс", украинских защитников объявили двухсотыми, но они выжили, и смогли удержать позицию.

Также сообщалось, что, по данным немецкого издания Die Welt, российские войска уже развернули 90% своих резервов, т.к. ВСУ только готовятся начать "большую атаку". По оценкам журналистов, несмотря на опасения из-за рубежа, Украина подтверждает способность освобождать значительные территории. По словам руководителя спецкомитета по обороне Великобритании Тобиаса Эллвуда, ожидание контрудара в рядах ВС РФ вызывает хаос.