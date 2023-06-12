Россияне уже развернули 90% резервов, а ВСУ только готовятся к "большой атаке", — СМИ

Немецкое издание написало, что, несмотря на страхи иностранцев, Украина подтверждает способность своих сил успешно освободить большие части земель. Глава спецкомитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд объяснил, что из-за ожидания удара в рядах вражеских войск наблюдается хаос.

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РФ перебросила на Запорожское направление уже 90% своих резервов, в то же время Украина развернула только 25% собственных. ВСУ имеют очевидное преимущество над врагом в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в материале WELT от 12 июня.

"Киев впервые за долгое время освобождает землю. Однако пока Украина только испытывает разное вооружение, которое может быть использовано для большой атаки. Она особенно уязвима, о чем свидетельствуют уничтоженные танки Leopard 2. Однако в долгосрочной перспективе у Киева есть явное преимущество", — отметили журналисты.

В СМИ назвали немецкие танки "острием украинского освободительного наступления" и подчеркнули, что освобождение территорий защитниками уже началось. По данным медийщиков, российские оккупанты были вынуждены отступать в нескольких селах в Запорожской области.

Как объяснили журналисты, после заявлений россиян об уничтожении предоставленной партнерами техники в Украине иностранцы начали волноваться, что контрнаступление ВСУ потерпело неудачу еще до своего начала. Сейчас эти настроения, как утверждают в СМИ, меняются.

"Первые украинские завоевания территории, очевидно, подтверждают то, чего многие ожидали или на что надеялись, а именно то, что украинцы, со своими двенадцатью новосформированными боевыми бригадами, смогут добиться успеха в освобождении других крупных частей страны", — говорится в публикации.

Немцы предположили, что обещанное контрнаступление уже началось, однако ВСУ еще сохраняют силы для основного удара.

Похожее мнение высказал и глава специального комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд. Его слова передали в Sky News также 12 июня.

"В ближайшие дни мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", — заявил он.

Эллвуд убежден, что сейчас Украина проводит операции "по исследованию и формированию", а основные силы находятся в резерве и готовятся к "единой атаке".

"Россияне не знают, где это будет, но мы видим хаос между ЧВК "Вагнер" и самими российскими войсками", — отметил глава британского спецкомитета.

Однако эксперт намекнул, что надеяться на скорое завершение войны не стоит, и призвал союзников Украины предоставить больше танков, истребителей F16 и ракет большой дальности.

Напомним, 11 июня в Минобороны Украины подтвердили наступление защитников. По словам заместительницы министра Анны Маляр, военные уже освободили два населенных пункта — села Благодатное и Макаровка.

12 июня бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского заявили об освобождении еще одного населенного пункта — поселка Сторожевое.