"Продвинулись вперед": в Минобороны подтвердили освобождение ВСУ двух населенных пунктов (фото)

По словам замминистра Анны Маляр, украинские бойцы освободили села Благодатное и Макаровка в Донецкой области. Также она проинформировала, что защитникам удалось продвинуться на юге — на расстояние до 1,5 километра.

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Украинские войска проводят наступательные действия. Об этом 11 июня заявила в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров", — сообщила она.

Также, по данным Минобороны, защитники продвинулись на двух направлениях на юге страны — на расстояние от 300 до 1500 метров.

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", — написала Маляр.

На направлениях, где защитники ведут оборону, враг также не добился успехов. Чиновница заверила, что Украина не потеряла ни одной позиции.

Напомним, 11 июня 68 бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила об освобождении населенного пункта Благодатное, несмотря на сопротивление оккупантов. Защитникам удалось взять в плен российских бойцов и установить украинский флаг на админздании.

Также 11 июня 7 отдельный батальон "Арей" Украинской Добровольческой Армии заявил об освобождении населенного пункта Нескучное. Воины рассказали, что им удалось захватить в плен вражеского военного.

Тем временем ВС РФ совершили очередное военное преступление. Российские захватчики обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся с левобережья в Херсонской области. По данным МВД, в результате атаки погибли три человека. В Генпрокуратуре проинформировали о начатом расследовании.