"Просунулись вперед": у Міноборони підтвердили звільнення ЗСУ двох населених пунктів (фото)

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, українські бійці звільнили села Благодатне і Макарівка у Донецькій області. Також вона проінформувала, що оборонцям вдалося просунутись на півдні — на відстань до 1,5 кілометра.

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Українські війська проводять наступальні дії. Про це 11 червня заявила у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", — повідомила вона.

Також, за даними Міноборони, захисники просунулися на двох напрямках на півдні країни — на відстань від 300 до 1500 метрів.

"Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", — написала Маляр.

На напрямках, де захисники ведуть оборону, ворог також не здобув успіхів. Чиновниця запевнила, що Україна не втратила жодної позиції.

Нагадаємо, 11 червня 68 бригада Сухопутних військ ЗСУ повідомила про звільнення населеного пункту Благодатне попри опір окупантів. Захисникам вдалося взяти у полон російських бійців та встановити український стяг на адмінбудівлі.

Також 11 червня 7 окремий батальйон "Арей" Української Добровольчої Армії заявив про звільнення населеного пункту Нескучне. Воїни розповіли, що їм вдалося захопити у полон ворожого військового.

Тим часом ЗС РФ вчинили черговий воєнний злочин. Російські загарбники обстріляли мирних мешканців, що евакуювались із лівобережжя на Херсонщині. За даними МВС, внаслідок атаки загинули троє осіб. У Генпрокуратурі проінформували про розпочате розслідування.