Прапор вже вивішений: ЗСУ звільнили село Благодатне в Донецькій області (відео)

Населений пункт знаходиться на південь від Великої Новосілки. Ворог чинив опір до останнього, але не зміг встояти перед натиском українських захисників.

Related video

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області. Противник чинив опір, але не зміг встояти перед натиском українських воїнів, повідомила 11 червня прес-служба 68-ї бригад Сухопутних військ ЗСУ.

"Загарбники чинили опір до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах. У ході операції вдалося взяти в полон російських військових", — йдеться у повідомленні.

Автори публікації уточнили, що отримана від військовополонених інформація допоможе у подальшій деокупації української території.

На кадрах бійці бригади встановили на адмінбудівлі український прапор та прокоментували подію.

"Виганяємо ворога з нашої рідної землі. Це самі приємніші відчуття. Україна переможе", — сказав один із бійців.

Зазначимо, що на окупованій території Донецької області є два населені пункти під назвою Благодатне. Згідно з даними каналу DeepState, в даному випадку йдеться про Благодатне, яке розташоване на захід від Вугледара і на південь від Великої Новосілки вздовж дороги Т0518.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили командира роти батальйону "Сомалі" окупаційної армії "ДНР" Романа Воробйова. Інформацію підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. За його словами, Воробйов загинув 5 червня під час спроб штурмувати Авдіївку.

10 червня українські розвідники 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка розповіли, як їм вдалося знищити позиції противника та захоплювати в полон окупантів, використовуючи бронемашину "Хамві" та кулемет M2 Browning. За словами одного із бійців, за 9 хвилин вони знищили 11 окупантів, бо ті відмовилися здаватися в полон.