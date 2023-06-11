"Більше, ніж злочин": ЗС РФ обстріляли цивільних, що евакуювалися на Херсонщині, — МВС (фото)

Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних мешканців. Також від ворожого вогню постраждали поліціянти. У Херсонській ОВА розповіли, що одна з жертв росіян — 74-річний чоловік, який прикрив собою жінку.

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Російські загарбники обстріляли човен з цивільними людьми, яких евакуювали з лівого берега у Херсонській області. Про це 11 червня повідомив у соцмережах керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення", — написав він.

Єрмак проінформував, що постраждалим вдалося дістатися Херсону, де їх госпіталізували. Посадовець підкреслив, що лікарі борються за життя поранених внаслідок ворожої атаки.

"Росіяни — боягузливі терористи", — заявив він.

Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін додав, що внаслідок обстрілу ЗС РФ постраждало 13 людей. За його словами, троє цивільних загинули, ще десятеро — поранені. Серед постраждалих, як йдеться у пості, є двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", — розповів Прокудін.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував фото, зроблені після атаки РФ у Херсонській області. Він підкреслив, що 21 людина вибралася "зі смертельної водяної пастки" на окупованому лівому березі.

"Практично всі — люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті — підступний обстріл у спину", — зазначив міністр.

Клименко підтвердив дані Херсонської ОВА про трьох загиблих та десятьох поранених, двоє з яких — поліціянти.

"Це більше, ніж злочин. І відповідна реакція буде. Вистоїмо. Помстимося", — пообіцяв посадовець.

Однак в Офісі Генерального прокурора проінформували, що внаслідок обстрілу травмовано щонайменше 23 людини. Також правоохоронці повідомили, що розпочали розслідування за фактом порушення звичаїв війни та умисним вбивством.

Нагадаємо, 8 червня ЗС РФ також обстріляли Херсон в момент евакуації людей із затоплених територій. У ДСНС розповіли, що загарбникам вдалося пошкодити техніку, яка служила для порятунку людей.

За 10 червня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Авдіївки. За словами керівника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, для атак ворог використав ствольну артилерію, РСЗВ, "Град" і танки.