Росіяни вже розгорнули 90% резервів, а ЗСУ тільки готуються до "великої атаки", — ЗМІ

Німецьке видання написало, що попри страхи іноземців Україна підтверджує спроможність своїх сил успішно звільнити великі частини земель. Очільник спецкомітету з питань оборони Великобританії Тобіас Еллвуд пояснив, що через очікування удару в лавах ворожих військ спостерігається хаос.

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РФ перекинула на Запорізький напрям вже 90% своїх резервів, водночас Україна розгорнула лише 25% власних. ЗСУ мають очевидну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. Про цей йдеться в матеріалі WELT від 12 червня.

"Київ вперше за довгий час звільняє землю. Однак поки що Україна лише випробовує різне озброєння, яке може бути використане для великої атаки. Вона особливо вразлива, про що свідчать знищені танки Leopard 2. Однак у довгостроковій перспективі Київ має явну перевагу", — зазначили журналісти.

У ЗМІ назвали німецькі танки "вістрям українського визвольного наступу" та підкреслили, що звільнення територій захисниками вже розпочалося. За даними медійників, російські окупанти були змушені відступати у кількох селах в Запорізькій області.

Як пояснили журналісти, після заяв росіян про знищення наданої партнерами техніки в Україні іноземці почали хвилюватись, що контрнаступ ЗСУ зазнав невдачі ще до свого початку. Нині ці настрої, як стверджують в ЗМІ, змінюються.

"Перші українські завоювання території, очевидно, підтверджують те, на що багато хто очікував або сподівався, а саме те, що українці, зі своїми дванадцятьма новосформованими бойовими бригадами, зможуть досягти успіху у звільненні інших великих частин країни", — йдеться в публікації.

Німці припустили, що обіцяний контрнаступ вже розпочався, однак ЗСУ ще бережуть сили для основного удару.

Схожу думку висловив і голова спеціального комітету з питань оборони Великобританії Тобіас Еллвуд. Його слова передали у Sky News також 12 червня.

"Найближчими днями ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", — заявив він.

Еллвуд переконаний, що нині Україна проводить операції "з дослідження та формування", а основні сили перебувають в резерві та готуються до "єдиної атаки".

"Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо хаос між ПВК "Вагнер" та самими російськими військами", — зазначив голова британського спецкомітету.

Однак експерт натякнув, що сподіватися на швидке завершення війни не варто, та закликав союзників України надати більше танків, винищувачів F16 та ракет великої дальності.

Нагадаємо, 11 червня у Міноборони України підтвердили наступ захисників. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, військові вже звільнили два населених пункти — села Благодатне і Макарівка.

12 червня бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського заявили про звільнення ще одного населеного пункту — селища Сторожеве.