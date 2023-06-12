"І так буде з кожним": ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області (відео)

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського зазначили, що близько пів сотні російських військових було ліквідовано та ще кілька окупантів потрапили в полон.

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт на Донеччині. Наразі український прапор піднятий над селищем Сторожеве. Про це повідомляє 35-а окрема бригада морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського в соціальній мережі Facebook 12 червня.

За інформацією від одеських морпіхів, контрнаступальні дії ЗСУ знову призвели до позитивних результатів, і з населеного пункту Сторожеве Донецької області було вигнано російських окупантів.

Село було під контролем російських військ із березня 2022 року, коли й почалися активні спроби загарбників взяти під контроль усю область.

"У результаті зачистки населеного пункту було знищено біля пів сотні р*шистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", — йдеться в повідомленні.

Інформація офіційно не підтверджена поки що Генштабом ЗСУ.

За останні декілька днів це вже не перший населений пункт, над яким знову видніється український прапор. 11 червня в Міністерстві оборони України підтвердили, що ЗСУ зуміли звільнити села Благодатне та Макарівка на Донеччині, які розташовані поруч.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначила, що українські військові посунулися на півдні мінімум на півтора кілометра. Наступальні дії продовжуються.

Нагадаємо, 11 червня підготовку РФ до контрнаступу ЗСУ показали із супутника. Українські військові визнають, що така оборона ускладнить контрнаступ, оскільки за останні пів року Росія максимально підготувалася.