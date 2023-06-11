"Трилінійна система": підготовку РФ до контрнаступу ЗСУ показали із супутника (фото)

Українські військові визнають, що така оборона ускладнить контрнаступ, оскільки за останні пів року Росія максимально підготувалася.

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Поки російські військові хваляться своїми "успіхами" на Запорізькому напрямку, показуючи з різних боків один підбитий Leopard, а ЗСУ мовчать, обіцяючи, що картина зовсім інша, компанія Maxar Technologies представила виданню The Telegraph нові супутникові знімки, на яких зафіксована складна мережа російської оборони: безліч мінних полів, протитанкових ровів і траншей. Їх українським військам доведеться долати у разі контрнаступу у бік півдня.

За словами українського розвідника, оборона ЗС РФ побудована за "трьохлінійною системою" з різними рівнями укріплень, глибина яких за деякими напрямками може перевищувати 30 км.

"У них неймовірні траншеї та неймовірні укріплення, буде складно зламати їхню лінію оборони. Є і мінні поля, і у них хороша артилерія – більше, ніж у нас, на жаль", – цитує The Telegraph командувача з Національної гвардії України Сергія.

Крім окопів і протитанкових ровів, росіяни, найімовірніше, замінували поля Фото: The Telegraph

Ці ешелоновані оборонні споруди виникли вздовж майже 1000 кілометрів лінії фронту, що відокремлює українські сили від російських окупантів.

Україна понад пів року готувала 12 нових наступальних бригад, зокрема дев'ять озброєних та навчених країнами НАТО. За цей час Росія встигла збудувати укріплення в районах, які, найімовірніше, стануть мішенню для Києва, – окупованій Запорізькій, а також у Донецькій та Луганській областях.

На одному з нових супутникових знімків видно траншеї, акуратно вириті в сільськогосподарських угіддях за межами міста Михайлівка, приблизно за 64 кілометри на захід від Токмака, куди, як повідомляється, наступають українські сили.

Фото: The Telegraph

Ретельно споруджені рови тягнуться на багато кілометрів через низку фермерських полів і є тиловою оборонною позицією на землях, окупованих ЗС РФ. Низку окопів облаштовано майже за 30 кілометрів від лінії фронту.

Окопи облаштовані не лише близько до лінії фронту, а й на значній відстані від неї

На інших супутникових знімках видно глибокі траншеї прямо перед лінією дерев, що використовуються для маскування артилерійських позицій, які можуть завдати удару по силах, що наближаються.

Ближче до фронту росіяни розгорнули трикутні бетонні блоки, відомі як "зуби дракона", щоб уповільнити українську бронетехніку за будь-якої спроби наступу на південь. На одному супутниковому знімку, зробленому в березні, видно сотні протитанкових споруд, що розташовані рядами, а також траншеї для особового складу на схід від Вайлівки, міста, розташованого на розв'язці доріг, що ведуть у бік окупованого Мелітополя.

Російська армія встановила "зуби дракона", щоб уповільнити ЗСУ

А попереду, хай і не видимі для супутника, ймовірно, буде широка мережа мінних полів, призначених для того, щоб зупинити будь-яке початкове просування українських військ на південь.

"Перша лінія вздовж лінії зіткнення включає бойові позиції піхоти. Друга є правильно зробленими траншеями в порівнянні з лисячими норами в першому — і бетонні вогневі точки, де це можливо. Перед цими позиціями прокладено кілька смуг загороджень, зазвичай утворених протитанковим ровом глибиною 4 метри і Глибина оборони зазвичай складає 5 кілометрів від першої, і кожна смуга фізичного захисту має тенденцію простягатися від 700 метрів до кілометра, так що вся серія перешкод покрита вогнем", – йдеться в недавньому звіті Королівського інституті об'єднаних служб.

Що стосується третьої лінії оборони, то вона зазвичай включає крайні бойові позиції і приховані ділянки для резервів з виритими позиціями для техніки".

Місцями лінії оборони ЗС РФ знаходяться далеко від передової Фото: The Telegraph

Чиновники британської розвідки охарактеризували зусилля Росії щодо зміцнення своїх позицій як "одну з найширших систем військових оборонних споруд, які будь-коли бачили десь у світі". Нещодавній аналіз цих позицій дає змогу припустити, що вони можуть проходити через всю лінію фронту від окупованого Криму до Донбасу.

Такі інженерні рішення російських військ можуть ускладнити контрнаступ.

"Нам слід повчитися у нашого ворога, як вони будують свої окопи, тому що у них це чудово виходить. Вони використовують спеціалізовані транспортні засоби, а не лише руки", – заявив український розвідник.

Раніше Фокус писав, що Володимир Путін заявив про початок українського контрнаступу, але запевнив, що окупанти завадили ЗСУ, знищивши багато живої сили та техніки. Натомість в Офісі президента України заявили, що українські Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ контролюють ситуацію.