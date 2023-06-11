"Трехлинейная система": подготовку РФ к контрнаступлению ВСУ показали со спутника (фото)

Украинские военные признают, что такая оборона усложнит контрнаступление, поскольку за последние полгода Россия максимально подготовилась

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Пока российские военные хвастаются своими "успехами" на Запорожском направлении, показывая с разных сторон один подбитый Leopard, а ВСУ хранят молчание, обещая, что картина совсем другая, компания Maxar Technologies представила изданию The Telegraph новые спутниковые снимки, на которых зафиксирована сложная сеть российской обороны: множество минных полей, противотанковых рвов и траншей. Их украинским войскам придется преодолевать в случае контрнаступления в сторону юга.

По словам украинского разведчика, оборона ВС РФ построена по "трехлинейной системе" с различными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать 30 км.

"У них невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет сложно сломать их линию обороны. Есть и минные поля, и у них хорошая артиллерия – больше, чем у нас, к сожалению", – цитирует The Telegraph командующего из Национальной гвардии Украины Сергея.

Кроме окопов и противотанковых рвов, русские, вероятнее всего, заминировали поля Фото: The Telegraph

Эти эшелонированные оборонительные сооружения возникли вдоль почти 1000 километров линии фронта, отделяющей украинские силы от российских оккупантов.

Украина более полугода готовила 12 новых наступательных бригад, в том числе девять вооруженных и обученных странами НАТО. За это время Россия успела построить укрепления в районах, которые, скорее всего, станут мишенью для Киева – оккупированной Запорожкской, а также в Донецкой и Луганской областях.

На одном из новых спутниковых снимков видны траншеи, аккуратно вырытые в сельскохозяйственных угодьях за пределами города Михайловка, примерно в 64 километрах к западу от Токмака, куда, как сообщается, наступают украинские силы.

Фото: The Telegraph

Тщательно сооруженные рвы тянутся на многие километры через ряд фермерских полей и служат тыловой оборонительной позицией на землях, оккупированных ВС РФ.

Ряд окопов обустроен почти в 30 километрах от линии фронта.

Окопы обустроены не только близко к линии фронта, но и на существенном расстоянии от нее

На других спутниковых снимках видны глубокие траншеи прямо перед линией деревьев, использующихся для маскировки артиллерийских позиций, которые могут нанести удар по приближающимся силам.

Ближе к фронту россияне развернули треугольные бетонные блоки, известные как "зубы дракона", чтобы замедлить украинскую бронетехнику при любой попытке наступления на юг. На одном спутниковом снимке, сделанном в марте, видны сотни противотанковых сооружений, расположенных рядами, а также траншеи для личного состава к востоку от Вайловки, города, расположенного на развязке дорог, ведущих в сторону оккупированного Мелитополя.

Российская армия установила "зубы дракона", чтобы замедлить ВСУ

А впереди них, пусть и не видимых для спутника, вероятно, будет обширная сеть минных полей, предназначенных для того, чтобы остановить любое начальное продвижение украинских войск на юг.

"Первая линия вдоль линии соприкосновения включает боевые позиции пехоты. Вторая представляет собой правильно сделанные траншеи по сравнению с лисьими норами в первом – и бетонные огневые точки, где это возможно. Перед этими позициями проложено несколько полос заграждений, обычно образованных противотанковым рвом глубиной 4 метра и шириной 6 метров, зубьями дракона и проволочными заграждениями. Глубина обороны обычно составляет 5 километров от первой, и каждая полоса физической защиты имеет тенденцию простираться от 700 метров до километра, так что вся серия препятствий покрыта огнем, – говорится в недавнем отчете Королевского института объединенных служб.

Что касается третьей линии обороны, то она обычно включает в себя крайние боевые позиции и скрытые участки для резервов с вырытыми позициями для техники".

Местами линии обороны ВС РФ находятся далеко от передовой Фото: The Telegraph

Чиновники британской разведки охарактеризовали усилия России по укреплению своих позиций как "одну из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видели где-либо в мире".

Недавний анализ этих позиций позволяет предположить, что они могут проходить через всю линию фронта от оккупированного Крыма до Донбасса.

Такие инженерные решения российских войск могут усложнить контрнаступление.

"Нам следует поучиться у нашего врага, как они строят свои окопы, потому что у них это отлично получается. Они используют специализированные транспортные средства, а не только руки", – заявил украинский разведчик изданию.

Ранее Фокус писал, что Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления, но заверил, что оккупанты помешали ВСУ, уничтожив много живой силы и техники.

В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что украинские Минобороны и Генеральный штаб ВСУ контролируют ситуацию.