"Мы будем довольны": у Зеленского рассказали, началось ли контрнаступление ВСУ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что ожидание принятия решений о предоставлении оружия партнерами стоит украинцам жизни. Россияне, по его мнению, самостоятельно формируют в своей стране "паническое" инфопространство, рассказывая о наступлении защитников.

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В Офисе президента Украины прокомментировали заявления россиян о якобы начатом контрнаступлении ВСУ. Об этом известно из интервью советника главы ОП Михаила Подоляка, опубликованного 8 июня "24 каналом".

"Это оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России с увеличением интенсивности обстрелов тыловой транспортно-логистической инфраструктуры РФ", — сказал чиновник.

Он призвал воспринимать сообщения во вражеских СМИ и заявления Министерства обороны страны-агрессорки с "саркастической иронией". По словам Подоляка, россияне сами себя пугают, создавая "паническое" информационное пространство в своей стране. Он уверен, что смысла вступать с ними в дискуссию нет.

Чиновник заверил, что украинские Минобороны и Генеральный штаб ВСУ контролируют ситуацию.

"И это будет выглядеть достаточно эффектно и даже эффективно. И я думаю, что мы с вами будем вполне довольны тем, как продвигаются наши ребята вперед. Единственное, о чем нужно помнить — все же это война. Это не о каких-то там "ивентах", одновременных масштабных или немасштабных действиях. Это война, это трагедия", — подчеркнул он.

Подоляк признался, что его огорчает только отсутствие понимания партнерами, какую цену имеют продолжительные обсуждения по поставкам оружия. По его словам, пока Украина доказывает иностранцам, что нуждается в некоторых средствах защиты, определенное количество воинов погибает.

"Мы не говорим о россиянах, там нет красивых и мужественных. Посмотрите, каких героев они сделали в этой войне. Это вообще для меня полное варварство. То есть они берут человека из зоны, который отсидел или имеет срок 19 лет за убийство своей семьи. И потом он приходит сюда, опять же убивает гражданское население, погибает здесь – его убивают, его привозят туда, где он убил свою семью, и говорят, что это герой", — заявил советник.

Интервью с Михаилом Подоляком (о контрнаступлении ВСУ — с 45:40)

Напомним, 8 июня в иностранном СМИ передали, что представитель Генштаба ВСУ опроверг начало контрнаступления.

Недавно представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что ВСУ войдут во временно оккупированный Крым до наступления холодов.