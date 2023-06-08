Освобождение Крыма: Украина войдет на полуостров, когда еще будет тепло, — Юсов (видео)

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, сейчас в Крыму большое количество людей ждет освобождения. Постоянные взрывы и атаки на российские военные объекты там их радуют.

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ВСУ войдут в Крым еще до наступления холодов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

По словам Юсова, предыдущие прогнозы о заходе украинских военных в Крым от главы ГУР Кирилла Буданова, были лишь одним из вариантов.

"Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", — сказал Юсов.

Он также отметил, что пока нельзя сказать конкретную дату, когда ВСУ будут в оккупированном Крыму. Однако украинские силы продолжают предпринимать все необходимые действия.

Юсов также отметил, что сейчас в Крыму большое количество людей ждет освобождения. Постоянные взрывы и атаки на российские военные объекты там их радуют.

"Что касается представителей оккупационной администрации, то для них это очередные свидетельства того, что они там – временные гости. Многие уже упаковали чемоданы и отправили свои семьи в условно безопасные места", — сказал представитель ГУР.

Он заявил, что определенный состав российских оккупантов на полуострове остается. На их мнение всем наплевать.

Юсов о деоккупации Крыма

Напомним, что в сети показали, как "тайные" дроны взорвали 5 российских танков и БМП за один вылет. Минцифры хранит в секрете, какие именно беспилотники атаковали оккупантов, обещая раскрыть эту информацию только после победы Украины в войне.

Также 8 июня стало известно, что украинские артиллеристы уничтожили спрятанную за деревьями вражескую САУ "Нона-С". Несмотря на то, что 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка была скрыта от глаз, артиллеристы смогли определить ее местоположение и совершить один прицельный удар.