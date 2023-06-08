Украинские артиллеристы уничтожили спрятанную за деревьями вражескую САУ "Нона-С" (видео)

Несмотря на то, что 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка была скрыта от глаз, артиллеристы смогли определить ее местоположение и совершить один прицельный удар.

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Вражеская САУ 2с9 "Нона-С" российских оккупантов была уничтожена бойцами 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Об этом в четверг, 8 июня сообщает официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Бойцы из бригады выложили в своем канале видео с уничтожением спрятанной за деревьями вражеской 120-мм самоходной артиллерийско-минометной установки одним точным выстрелом.

"Уничтожение вражеской САУ 2с9 "Нона-С" артиллеристами 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Слава Украине!", — подписали украинские защитники.

Напомним, в среду, 7 июня замаскированный вражеский "Урал" был ликвидирован бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады.

Также напомним, что 4 июня артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, но установка все же была успешно ликвидирована подразделением ВСУ.

В Запорожской области 2 июня украинские спецназовцы ликвидировали тягач МТ-ЛБ российских войск. С помощью техники российские захватчики решили эвакуировать других оккупантов из опасного для них участка фронта.