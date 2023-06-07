"Громом и пламенем": подразделения ВСУ уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу (видео)

С помощью беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения грузовика российских войск.

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Замаскированный вражеский "Урал" был ликвидирован бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады. В Facebook артиллеристы сообщили подробности.

Транспонирующее средство захватчики тщательно спрятали среди деревьев. Посредством беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения. Затем артиллерийские подразделения огонь и успешно ликвидировали цель.

"Громом и пламенем", – говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают войска захватчиков. Благодаря артиллерии удалось ликвидировать значительную часть бронетехники врага, которую уже россияне не смогут восстановить.

Артиллеристы 26 бригады ВСУ 4 июня уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, но установка все же успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

Также артиллеристы ВСУ 3 июня смогли уничтожить готовящихся к штурму оккупантов. Украинские аэроразведчики зафиксировали группу готовящихся к наступлению российских захватчиков. В сотрудничестве с артиллеристами ВСУ они притормозили российских штурмовиков.

ВСУ взорвали новый танк кафиров Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики из состава 100-й бригады Территориальной обороны обнаружили российскую бронетехнику, спрятанную посреди леса, и передали соответствующие координаты артиллеристам. Бойцы 45-й бригады нанесли несколько точечных ударов, в результате которых танк взорвался и сгорел.

Напомним, 4 июня 3 отдельная штурмовая бригада показала, как танки ВСУ начали атаковать российские позиции вблизи Бахмута. Тяжелая украинская бронетехника подошла вплотную к локации, где засели захватчики.