"Громом і полум'ям": підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі (відео)

За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування вантажівки російських військ.

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Замаскований ворожий "Урал" ліквідували бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади. У Facebook артилеристи повідомили подробиці.

Транспонуй засіб загарбники ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи вогонь та успішно ліквідували ціль.

"Громом і полум'ям", – йдеться у дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України успішно знищують війська загарбників. Завдяки саме артилерії вдалося ліквідувати значну частину бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка все ж була успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Також артилеристи ЗСУ 3 червня змогли знищити окупантів, які готувалися до штурму. Українські аеророзвідники зафіксували групу російських загарбників, які готувалися до наступу. У співпраці з артилеристами ЗСУ вони пригальмували російських штурмовиків.

ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорив". Аеророзвідники зі складу 100-ї бригади Територіальної оборони виявили російську бронетехніку, заховану посеред лісу, та передали відповідні координати артилеристам. Бійці 45-ї бригади завдали кілька точкових ударів, внаслідок яких танк вибухнув та згорів.

Нагадаємо, 4 червня 3 окрема штурмова бригада показала, як танки ЗСУ почали атакувати російські позиції поблизу Бахмута. Важка українська бронетехніка підійшла впритул до локації, де засіли загарбники.