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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зруйнували плани: артилеристи ЗСУ рознесли окупантів, які готувалися до штурму (відео)

аеророзвідка, штурм, окупанти 108 огшб, 10 огшбр
Після прильотів російські штурмовики втекли

Українські аеророзвідники виявили групу російських загарбників, які готувалися до наступу. У співпраці з артилеристами ЗСУ вони пригальмували російських штурмовиків.

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На одному з напрямків фронту бійці ЗСУ не дали російським окупантам сходити на штурм. Поки вони готувалися і збиралися, до них прилетів вибуховий "привіт" від українських артилеристів. Про це повідомляє пресслужба 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

"Аеророзвідка 108 ОГШБ виявила групу "рускіх ваньок", які готувались до штурму. В співпраці з реактивною артилерією 10-ї ОГШБр плани окупантів були зруйновані і у ваньок розпочався "отріцатєльний" штурм", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотник аеророзвідників виявив окупантів в одній із лісосмуг. Далі по посадці відпрацювали артилеристи. Налякані ворожі "штурмовики" після вибухів хутко запакувалися у вантажівку з тентом і втекли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, що під Мар'їнкою "кадирівці" теж невдало сходили в наступ. Їх пригальмували українські артилеристи, поціливши по їхніх авто. Вцілілі чеченські бойовики розбіглися по посадках, тож на штурм не сходили.

3 червня бійці з "Російського добровольчого корпусу" заявили про новий рейд на Бєлгородщину. Добровольці планують укріпитися в "сірій зоні", яка виникла, вздовж кордону РФ.