"Не спрячутся даже в лесу": ВСУ взорвали новейший танк оккупантов Т-90М "Прорыв" (видео)

Аэроразведчики выследили бронетехнику среди деревьев, после чего артиллеристы нанесли меткие удары снарядами. С начала полномасштабной войны россияне потеряли уже 21 танк "Прорыв".

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Украинские военные уничтожили самый лучший российский танк Т-90М "Прорыв" на Луганском направлении. Видеозаписью атаки поделилась в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины.

Аэроразведчики из 100-й бригады Территориальной обороны обнаружили бронетехнику, спрятанную посреди леса, и передали ее координаты артиллеристам. Бойцы 45-й бригады нанесли несколько точечных ударов, в результате которых танк взорвался и сгорел.

"45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 100 бригады ТрО. Луганское направление. Минус танк. От нас не спрятаться даже в густом лесу", — отчитались представители ВСУ.

Т-90М "Прорыв" — это новейшая модификация танка Т-90, который, в свою очередь, является прямым наследником Т-72. Как утверждают россияне, Т-90М получил защищенную башню, новую динамическую защиту "Реликт" и ряд других усовершенствований. До начала полномасштабного вторжения России в Украину на вооружении ВС РФ находились около 100 танков версии "Прорыв".

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 по 3 июня 2023 года российская армия потеряла уже 3829 танков. Только за последние сутки потери составили 10 боевых машин. По данным исследовательского проекта Oryx, украинские войска повредили или уничтожили как минимум 19 "Прорывов", еще два захвачены в качестве трофеев.

В апреле сообщалось, что 66-й бригада ВСУ уничтожила российский танк Т-90М "Прорыв". В этом случае бойцам тоже помог беспилотник.

В мае ВСУ уничтожили еще один танк Т-90М "Прорыв" под Бахмутом. Бойцы 5-й ОШБр с помощью дрона забросили в люк гранату, которая вызвала мощный взрыв и возгорание внутри техники.