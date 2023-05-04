Ярко горел: ВСУ с помощью гранаты уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Бойцы авиаразведки 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику на Бахмутском направлении.

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Под Бахмутом Донецкой области аэроразведчики 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 М "Прорыв". Об этом в четверг, 4 мая, сообщили на Facebook-странице бойцов.

Судя по опубликованным кадрам, украинские защитники с помощью дрона сбросили гранату прямо в люк танка, после чего он загорелся ярким пламенем.

"Новейший "аналоговнетный" Т-90 "Прорыв" страдает от аэроразведки 5-й ОШБр. Горите в аду, сво***и", — говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 4 мая, на Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Зализное а также Нью-Йорк Донецкой области.

Напомним, 4 мая воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как выполняют задачи вблизи Бахмута. Украинские защитники постоянно находятся под постоянным огнем врага.

В тот же день бойцы в Сети показали якобы небоеспособную технику иностранного производства, в частности бронетранспортеры MRAP Bushmaster и М113, а также бронеавтомобиль Dingo.

Также напомним, 4 мая газета The Economist писала, что Россия не считается с потерями личного состава при попытках захватить Бахмут. Украинские военные рассказали журналистам, что решение оборонять город оправдало себя.