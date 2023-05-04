Яскраво горів: ЗСУ за допомогою гранати знищили новий російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Бійці авіарозвідки 5-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку на Бахмутському напрямку.

Related video

Під Бахмутом Донецької області аеророзвідники 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України знищили російський танк Т-90 М "Прорив". Про це у четвер, 4 травня, повідомили на Facebook-сторінці бійців.

Судячи з опублікованих кадрів, українські захисники за допомогою дрону скинули гранату прямо в люк танка, після чого він спалахнув яскравим полум'ям.

"Новий "аналоговнєтний" Т-90 "Прорив" страждає від аеророзвідки 5-ї ОШБр. Горіть у пеклі, сво***b", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ від 4 травня, на Бахмутському напрямку тривають бої в місті Бахмут. Протягом доби супротивник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне, а також Нью-Йорк Донецької області.

Нагадаємо, 4 травня воїни 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як виконують завдання поблизу Бахмута. Українські захисники безперервно перебувають під постійним вогнем ворога.

У той же день бійці в Мережі показали нібито небоєздатну техніку іноземного виробництва, зокрема бронетранспортери MRAP Bushmaster та М113, а також бронеавтомобіль Dingo.

Також нагадаємо, 4 травня газета The Economist писала, що Росія не зважає на втрати особового складу при спробах захопити Бахмут. Українські військові розповіли журналістам, що рішення обороняти місто виправдало себе.