Снаряди вибухають над головою: будні роти вогневої підтримки 3 ОШБр під Бахмутом (відео)

Навіть коли українські захисники перебувають в укритті, російські загарбники намагаються у них влучити.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України успішно виконують завдання поблизу Бахмута, найгарячішої точки фронту російсько-української війни. У пресслужбі 4 травня у Telegram повідомили подробиці.

На відео можна побачити, що українські захисники майже безперервно перебувають під постійним вогнем ворога. Навіть, коли здавалося, що бійці в укритті, російські загарбники намагаються у них влучити. Снаряди розриваються над головами воїнів.

У пресслужбі підрозділу пояснили, що знайти позицію для ведення вогню це дуже важливо. Також потрібно не видавати себе. Якщо ж ворог зафіксує групу, варто відійти і знайти нову позицію, доки ворожа артилерія витрачає свій боєкомплект.

на відео нецензурна лайка (18+)

Нагадаємо, 4 травня у соцмережі показали дорогу на Бахмут. На відео можна побачити знищену техніку іноземного виробництва, зокрема австралійський Bushmaster PMV, американський бронетранспортер M113, бронеавтомобіль Dingo ATF німецького виробництва, а також МТ-ЛБ радянського виробництва.

Також 3 травня українські захисники показали влучання ворожої артилерії на території Бахмута. У кадрі можна побачити постріл з російського протитанкового комплексу. Згодом артилерія РФ завдає ударів по подвір'ях будинків. Також російські загарбники влучили у багатоповерхівку, практично зруйнувавши будівлю. На відео можна побачити зруйновану інфраструктуру, колись населеного міста. Населений пункт на Донеччині фактично перестав існувати, адже усі будівлі, споруди та комунікації знищені внаслідок регулярних ударів росіян та їхніх обстрілів.

У мережі 5 квітня показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута. Захисники показали відео з автівки. У кадрі можна побачити місто що палає попереду. Також зафіксовано знищенні транспортні засоби. Практично усі транспортні комунікації прострілюються ворогом, але українські захисники й надалі тримають оборону міста.